خادم الحرمين يطمئن على صحة ملك الأردن

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا اليوم، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اطمأن خلاله على صحته، وتمنياته الصادقة بدوام العافية له.

وقد عبر ملك الأردن عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على سؤاله ومشاعره الأخوية الصادقة.