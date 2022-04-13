توقيع اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المصري نحو إيطاليا وأوروبا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 33 دقيقة

في وقت تكثف أوروبا جهودها لإيجاد واردات بديلة عن الغاز الروسي، أعلنت مجموعة إيني الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنها وقعت اتفاقية لتعزيز إنتاج الغاز في مصر، وزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وقالت إيني، التي اكتشفت في عام 2015 حقل ظهر العملاق للغاز في مصر، إنها اتفقت مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاز) على تعزيز إنتاج الغاز وتكثيف التنقيب في الحقول الحالية والجديدة.

وذكرت إيني أن الاتفاق قد يؤدي إلى شحن ما يصل إلى 3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا هذا العام.

وتملك إيني، وأكبر مساهميها الدولة، حصة في محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 7.5 مليار متر مكعب سنويا.

كذلك، أبرم رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، الإثنين الماضي، اتفاقا لزيادة واردات الغاز من الجزائر للمساعدة في استبدال نحو 29 مليار متر مكعب تحصل عليها إيطاليا من روسيا.