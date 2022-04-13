أرقام مليارية.. أرباح قياسة لشركات تصنيع لقاحات كورونا حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 6:05 مساءً

تمكنت شركات تصنيع اللقاحات لمضادة لكورونا والمعتمدة عالمياً فايزر وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون آند جونسون من تحقيق إيرادات قياسية في العام الماضي 2021 بلغت 231 مليار دولار.

وتطمح الشركات أن تحقق إيرادات أكبر في العام الحالي، بسبب اشتراط كثير من الدول الحصول على جرعات معززة من اللقاحات.

جونسون آند جونسون

ارتفعت عائدات شركة جونسون آند جونسون بنسبة %13.6 لتصل إلى 93.8 مليار دولار في عام 2021. وتتوقع الشركة أن تتراوح مبيعاتها بين 98.9 مليار دولار إلى 100.4 مليار دولار في عام 2022. كما تسعى إلى توفير نحو 900 مليون جرعة من لقاح كورونا (Janssen) خلال عام 2022، لمبادرة تسريع الوصول العالمي للقاحات كورونا (COVAX) ومبادرات التلقيح (AVAT).

لكن لقاح الشركة ذا الجرعة الواحدة أثار جدلاً في عام 2021، في ظل التقارير التي أفادت عن حدوث جلطات دموية نادرة لدى المرضى الأميركيين. وعلى الرغم من أن مراكز السيطرة على الأمراض أوصت بجرعة (Janssen) كجرعة معززة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حذرت الوكالة الأميركية من الآثار الجانبية النادرة، وأوصت بدلاً منها بلقاحات الشركات المنافسة فايز- بيونتيك أو موديرنا.

فايزر

ارتفعت إيرادات شركة فايزر إلى 81.3 مليار دولار في عام 2021، أي نحو ضِعف إيراداتها البالغة 41.7 مليار دولار في العام السابق. حيث أسهمت مبيعات لقاحات كورونا بـ36.8 مليار دولار من إجمالي الإيرادات.

وقد وزعت الشركة 2.2 مليار جرعة من لقاحها فايزر- بيونتيك في عام 2021، وتتوقع إنتاج نحو 4 مليارات جرعة في نهاية عام 2022. وفي مارس/ آذار 2022، أعلنت فايزر عن إطلاق دراسة أولية لإنتاج الحبوب المضادة لكورونا (Paxlovid) وتخطط لتقديم طلب للحصول على الموافقة الكاملة من الهيئات المشرّعة في أمريكا. كذلك تتوقع الشركة تحقيق 54 مليار دولار من الإيرادات المجمعة للقاحات كورونا وعقار (Paxlovid) في عام 2022. وقدمت الشركة عرضًا للاستحواذ الكامل على الشركة الطبية (Arena Pharmaceuticals) مقابل 6.7 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وتهدف إلى إغلاق الصفقة في النصف الأول من هذا العام.

أسترازينيكا

ارتفع إجمالي إيرادات شركة أسترازينيكا بنسبة %41 إلى 37.4 مليار دولار في عام 2021. وقد أسهمت منتجات الشركة المرتبطة بكورونا (Vaxzevria) و(Evusheld) بنحو 4.12 مليار دولار في إجمالي الإيرادات. فيما وفرت الشركة التي تتخذ من كامبريدج مقرًا لها 2.5 مليار جرعة من لقاح (Vaxzevria) وُزّعت لأكثر من 180 دولة في عام 2021. كذلك أصبح كلًا من (Vaxzevria) و(Evusheld) في المرحلة الثالثة من التطوير السريري في 10 فبراير/ شباط 2022. وتمت الموافقة على عقار (Evusheld) للاستخدام في حالات الطوارئ في أميركا، وبدأ استخدامه في الاتحاد الأوروبي واليابان والصين في النصف الأول من عام 2021.

استحوذت الشركة على (Alexion Pharmaceuticals) في يوليو/ تموز 2021، بعد أن دفعت أسترازينيكا 13.3 مليار دولار، وأكثر من 236 مليون سهم جديد لديها لمساهمي شركة (Alexion Pharmaceuticals) التي تعمل في أميركا.

في حين حققت أسترازينيكا مبيعات بقيمة 3.07 مليار دولار في عام 2021، من قسم (Alexion، AstraZeneca Rare Disease) الذي أسِس حديثًا.

موديرنا

حققت شركة موديرنا 18.5 مليار دولار من إجمالي الإيرادات في عام 2021، منها نحو %95.7 من مبيعات لقاحات كورونا. وفي عام 2021، حققت الشركة 17.7 مليار دولار من مبيعات اللقاح (Spikevax) ووفرت 807 ملايين جرعة وزعت إلى أكثر من 60 دولة. فيما تتوقع تصنيع نحو 3 مليارات جرعة في عام 2022. وقد أصبح (Spikevax) ثاني لقاح مرخّص من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، بعد لقاح فايزر- بيونتيك، في 31 يناير/ كانون الثاني 2022.

في حين بدأت الشركة دراسة اللقاح المعزز لمتحور أوميكرون في 24 فبراير/ شباط 2022. وتخطط الآن لتسريع عملياتها القائمة على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) بما في ذلك إطلاق مبادرات بشأن اللقاحات، وتطوير المنتجات، وبرامج زمالة علماء (mRNA) واستثمار نحو 500 مليون دولار لإنشاء أول منشأة لتصنيع (mRNA) في كينيا.