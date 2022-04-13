شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعتزم تخفيف قيود كورونا الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس في التلفزيون الحكومي اليوم الأربعاء، إنه لن يكون مطلوبا من مواطني بلاده إظهار دليل على تلقي التطعيم عند دخولهم المطاعم والمتاجر، والمتاحف اعتبارا من أول آيار/ مايو المقبل.

وقررت السلطات أيضا رفع شرط الخضوع لفحص كورونا بالنسبة لطلاب المدارس والمدرسين، ولكن سيستمر استخدام الكمامات إجباريا في الأماكن المغلقة حتى أول حزيران/يونيو، وداخل المستشفيات ودور الرعاية بعد ذلك.

وذكر بليفريس، إن الاحتفال بعيد الفصح اليوناني، يوم 24 نيسان/أبريل هذا العام، سيجرى بموجب القيود الحالية، وستجرى مراجعة للقيود التي تم رفعها في أول أيلول/سبتمبر.

فيما تم بالفعل إعفاء الأشخاص الذين يسافرون إلى اليونان من واجب تسجيل أنفسهم على موقع إلكتروني حكومي قبل دخول البلاد، لكن شهادات التطعيم أو إثبات الاختبار السلبي ستظل شروطا إلزامية للقادمين لقضاء العطلات.