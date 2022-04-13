اخبار العالم

253 قتيلا في الفيضانات في جنوب أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 253 قتيلا في الفيضانات في جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان بجنوب أفريقيا إلى أكثر من 250 قتيلاً، على ما أعلنت مسؤولة الصحة في المقاطعة الأربعاء.

وقالت نوماغوغو سيميلين-زولو لتلفزيون "إي-إن سي إيه" إنه "اعتبارا من الليلة الماضية تسلمنا نحو 253 جثة في مشرحتي مستشفيين".

ورداً على سؤال لتأكيد العدد في بلدية دوربان المعروفة إيثيكويني قالت "253 في إيثيكويني الليلة الماضية".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا