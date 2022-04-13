253 قتيلا في الفيضانات في جنوب أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة دوربان بجنوب أفريقيا إلى أكثر من 250 قتيلاً، على ما أعلنت مسؤولة الصحة في المقاطعة الأربعاء.



وقالت نوماغوغو سيميلين-زولو لتلفزيون "إي-إن سي إيه" إنه "اعتبارا من الليلة الماضية تسلمنا نحو 253 جثة في مشرحتي مستشفيين".

ورداً على سؤال لتأكيد العدد في بلدية دوربان المعروفة إيثيكويني قالت "253 في إيثيكويني الليلة الماضية".