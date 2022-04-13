نقيب المرشدين السياحيين بأسوان: حادث أتوبيس أبوسمبل لن يكون الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال شكرى سيف الدين نقيب المرشدين السياحيين بأسوان، إن حادث أتوبيس أبوسمبل، والذي وقع بالكيلو 43 طريق "أسوان - أبو سمبل"، والذى راح ضحيته 5 سائحين أجانب و5 مصريين وأصيب 14 سائحا أجنبيا آخرين، لن يكون الأخير، في حالة عدم ازدواج الطريق.

وأضاف في تصريحات لمصراوي: "اجتمعنا منذ عام مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، وبحضور أعضاء غرفة شركات السياحة لعرض مطالبنا على الوزير، وكان المطلب الأول والأهم هو سرعة مخاطبة الوزراء المختصين لازدواج هذا الطريق منعا لتكرار الحوادث، ولكن للأسف كان رد الوزير صادما لنا فقال "هو انتوا عندكم سياحة علشان نصرف على الطريق".

وتابع: "اليوم نقول لوزير السياحة أن تكلفة التعويضات التي تتحملها الدولة لأسر المتوفين وللمصابين في الحادث، كانت كفيلة بإكمال ازدواج الطريق والذي بدأ العمل فيه منذ عامين ولكنه يسير ببطء شديد، كما أن هذه الحوادث المتكررة تؤثر على سمعة مصر".

وناشد نقيب المرشدين رئيس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والسياحة والأثار، والنقل والمواصلات، بسرعة إنهاء ازدواج طريق "أسوان - أبو سمبل"، والذي أصبح طريقا دوليا يربط بين مصر والسودان وباقي القارة الإفريقية.

وقدم نقيب المرشدين خالص تعازيه لأسرة مرشد اللغة الفرنسية محمد كوسته، والذى كان يرافق المجموعة فى الأتوبيس وتوفي مع 4 مصريين آخرين، كما قدم خالص التعازي لأسر الضحايا من المصريين والأجانب، متمنيا سرعة شفاء المصابين.