"OPay" تحصل على موافقة مبدئية من المركزي لإصدار بطاقات مسبقة الدفع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة "OPay Egypt"، المزود لحلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، حصولها على موافقة مبدئية من البنك المركزي المصري لإصدار بطاقات مسبقة الدفع من خلال تطبيق "OPay"، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للبطاقات.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الأربعاء، تعمل "OPay Egypt" على إتاحة كافة حلول المدفوعات الرقمية في السوق المحلي وذلك من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع، والتي تمكن العملاء من إيداع مبلغ مالي بها، واستخدامها في السحب النقدي والمشتريات دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي.

وقالت الشركة إن هذه البطاقات تساهم في تزويد قاعدة عملاء "OPay" بدفعة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم.

وقال محمود خضر، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة OPay: "التعاون مع الشركة المصرية للبطاقات؛ لإصدار البطاقات مسبقة الدفع، يوفر أكثر من خيار للدفع والتي ستسهم إلى حد كبير في مواصلة مساعينا إلى تقديم أفضل الخدمات غير المصرفية لعملائنا من خلال منظومة سلسة وميسرة تتمثل في بطاقات الدفع المسبق".

وأضاف خضر أن هذه البطاقات تمكن العملاء من الاستفادة من خدماتها في عمليات البيع والشراء وتلبية احتياجاتهم المالية في أي وقت ومكان يتواجدون فيه.

وقال هشام عز الدين، رئيس قطاع الأعمال الرقمية وخدمات البطاقات: "نعمل جاهدين على تعزيز تواجدنا في السوق المحلي المصري، وتقديم طرق دفع وتحصيل إلكتروني جديدة ودعم عملائنا من خلال منظومة شاملة، التي تساهم في دفع عجلة التحول الرقمي ودعم الشمول المالي والوصول إلى مجتمع لانقدي في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري وتوجهات الدولة المصرية في بناء مصر الرقمية 2030".

وكانت شركة "OPay" كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية للبطاقات العام الماضي، وذلك لإتاحة حلول المدفوعات الرقمية لخدمة المجتمع اللانقدي.