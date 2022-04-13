مختفي من أسبوع.. العثور على جثة شخص مشنوقا داخل عقار تحت الإنشاء في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

عثر عدد من أهالى قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين فى محافظة الدقهلية على جثة شخص مشنوق فى منزل تحت الإنشاء بالقرية وبالفحص تبين أنه من إحدى قرى محافظة دمياط و مبلغ بتغيبه عن منزله منذ اسبوع .

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة شربين من أهالى قرية بساط كريم الدين التابعة للمركز بالعثور على جثة شخص مشنوق داخل منزل تحت الإنشاء بالقرية .

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مبلغ بغيابه منذ عدة أيام و يدعي "العربي محمد عبدالله شاهين" 43 عاما، ويقيم بقرية دقهلة التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط مشنوقا داخل منزل تحت الإنشاء .

وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط تبين أن أسرته حررت محضرا بتغيبه منذ اسبوع بمركز شرطة الزرقا .

جرى نقل الجثة الي مشرحة مستشفى شربين العام على ذمة تصرفات النيابة العامة

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وبيان سبب الوفاة وهل هناك شبهة جنائية من عدمه .