الانتهاء من تطوير الطريق الرابط بين مدينة سانت كاترين والطريق الدولي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، إنه جرى الانتهاء من تطوير الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة سانت كاترين و الطريق الدولي الجديد ، بطول 110 كيلو مترات، وبتكلفة تصل إلى 3 مليار جنيه بداية من المدينة وحتى كمين وادي فيران.

وأكد المحافظ في تصريح لمصراوي اليوم الأربعاء، أنه جرى تطوير الطريق على أعلى مستوى لتشجيع السياحة الداخلية من خلال تسهيل الوصول إلى المدينة عبر الطريق الدولي الجديد، وجرى إزدواج الطريق ليضم كل إتجاه حارتين ، وذلك بعد أن كان حارة واحدة فقط، مشيرًا إلى أنه جرى تطوير هذا الطريق لخدمة مشروع التجلي الأعظم الجاري إقامته بالمدينة.

ومن جانبه قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن العمل يجري على قدم وساق بمشروع التجلي الأعظم، والذي يتضمن 14 مشروعا قوميا لتحويل المدينة إلى قلعة للسياحة الدينية، إضافة إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية.

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، أنه جاري تطوير شبكة الطرق الداخلية بالمدينة بتكلفة 215 مليون جنيه، إحداهما تطوير طريق النبي صالح حتى مركز الزوار بتكلفة 90 مليون جنيه، وتطوير طريق السيارات الكهربائية بمنطقة وادي الدير بتكلفة 25 مليون جنيه، إضافة إلى تطوير عدد من الطرق الفرعية بالمدينة بتكلفة 100 مليون جنيه.