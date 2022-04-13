مدعي عام الجنائية الدولية في بوتشا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 4:30 مساءً

على وقع موجة التنديد الكبيرة التي أثارها العدد الكبير لجثث المدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، زار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأربعاء، المدينة، حيث أشار الى أن “أوكرانيا مسرح جريمة، مضيفا: إننا هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتكبت. علينا أن نبدد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة”.

جرائم حرب

ومنذ أن أعلنت روسيا سحب قواتها من منطقة كييف لتركيزها بشكل أفضل في شرق البلاد، استعاد الأوكرانيون السيطرة على كافة المدن الواقعة قرب العاصمة والتي دُمّرت جراء المعارك.

وتؤكد السلطات الأوكرانية وجود مشاهد “مجازر” في هذه المدن وتتّهم موسكو بارتكاب “جرائم حرب”.

وأُخرجت الثلاثاء جثة رئيس بلدية غوستوميل يوري بريليبكو الذي قُتل في السابع من أبريل، لعرضها على محققين أوكرانيين، في إطار تحقيق يرمي إلى تحديد ما إذا كان بريليبكو ضحية “جريمة حرب”.

وليس هناك حصيلة ضحايا مدنيين حديثة متوفرة حاليًا لكن العدد يتجاوز على الأرجح عشرات آلاف القتلى.

بوتين ينفي

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تنفي بلاده مسؤوليتها عن أي فظائع في أوكرانيا، الثلاثاء “الاتهامات الموجهة إلى الجنود الروس بارتكاب مجازر بحق مئات المدنيين في بوتشا، بأنها “مضلّلة”.