ماكرون متهمًا مارين لوبان.. تسعى الى مخطّط “لن يجلب الخير ” لفرنسا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - أبريل - 2022 3:11 مساءً

تحتدم المنافسة بين المرشحَين للرئاسة الفرنسية “ايمانويل ماكرون” الطامح الى ولاية ثانية، ومرشحة اليمين “مارين لو بان”.

في هذا السياق، اتهم الرئيس الفرنسي ماكرون منافسته اليمينية أنّ لديها مخططًا للخروج من الاتحاد الاوروبي،أو ما يعرف بـ “فريكسيت”، على غرار بريكسيت الذي خرجت بريطانيا بموجبه من الاتحاد. كما اتهمها بمحاولة خلق حلف يميني مع بولندا وهنغاريا.

الرئيس الفرنسي أدلى بهذه التصريحات في خلال حملة انتخابية لفوزه بولاية ثانية بعد أسبوعين.

“تريد الخروج من الاتخاد، لكنها لا تجرؤ على قول ذلك” قال ماكرون، مضيفا : “هي تقول إنها تريد حلفًا مع الدول القومية، لكنها ستجد نفسها في الزاوية وستسعى الى التوصل الى حلف مع أصدقائها”.

في هذا الشأن، اعتبر ماكرون أن الناخبين الفرنسيين أوفياء جدا لأوروبا ولن يقبلوا “الفريكسيت”، زاعمًا أن “لوبان” ستهاجم الاتحاد من الداخل بعدما تتحالف مع حكومتي بولندا وهنغاريا.

وقال: “سيكون هذا تحالفا غريبا”، معتبرا انه لن يجلب الخير الى فرنسا واوروبا.

يذكر انّ ماكرون هو من اشد داعمي الاتحاد الاوروبي، ووصف خروج بريطانيا بأنه جريمة ارتكبها مسؤولون غير مخلصين.

“الاتحاد الاوروبي غيّر مصير هذا البلد”. قال ماكرون وهو يتهم مباشرة لو بان بانها تتفوّه “بترّهات” حول الاتحاد.

الى ذلك، لفت الرئيس الفرنسي الى أنّ “لوبان” ستحذو حذو رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، وتخطط للخروج من الاتحاد، وقال:”حتى لو خسرَت، ستحاول تدمير الاتحاد الاوروبي من الداخل”.

ماكرون أطلق تصريحاته من مدينة “ستراسبرغ” مساء الثلاثاء، حيث قال إن شعار” لتعش أوروبا طويلا” الذي أطلقه داعموه هو صرخة أمل وفخر، ذاكرًا أنّ اوروبا هي مساحة للسلام، والحضارة والقيم الديمقراطية، لكنها مهدّدة، وقال: “القومية هي حرب”.