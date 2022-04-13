فيديو وصور مروعة.. عشرة قتلى بينهم أوروبيون في حادث مأساوي بأسوان جنوب مصر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قالت محافظة أسوان المصرية في بيان إن عشرة أشخاص قتلوا في حادث حافلة بجنوب مصر اليوم الأربعاء هم أربعة فرنسيين وبلجيكي وخمسة مصريين، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وذكر البيان أن الحادث وقع على الطريق بين مدينة أسوان ومعبد أبو سمبل، مضيفاً أن 14 سائحا فرنسيا وبلجيكا كانوا على متن الحافلة.

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء هشام سليم إخطارا بوقع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة ملاكي بالكيلو 43 طريق أسوان أبو سمبل وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 14آخرين.

وقال وكيل وزارة الصحة إيهاب حنفي إنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.

وأكد مصدر بمستشفى أسوان الجامعي، أن الأجانب المصابين من بينهم 8 فرنسيين و6 بلجيكيين.

وأكد بيان محافظة أسوان أن المصابين “حالتهم مستقرة”، وتتراوح إصاباتهم بين “كسور وكدمات وجروح سطحية”.

وتشهد مصر باستمرار حوادث سير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين ما دفع الحكومة خلال السنوات الماضية إلى الاهتمام بشبكة الطرق الوطنية وإقامة طرق جديدة وإصلاح تلك المتهالكة.