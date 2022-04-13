ماكرون ينفي عقد صفقة سياسية مع ساركوزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، عقد أي اتفاق سياسي مع الرئيس السابق المحافظ نيكولا ساركوزي، لتأييد ماكرون في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة في 24 أبريل (نيسان).



وتكهنت وسائل إعلام فرنسية بأن ماكرون، الذي يحتاج إلى أغلبية جديدة بعد الانتخابات التشريعية في وقت لاحق من العام عقب الانتخابات الرئاسية، سينال دعم ساركوزي بعدما عرض عليه في المقابل نفوذاً سياسياً.

وقال ماكرون للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي: "لا يوجد اتفاق"، بعد يوم من إعلان ساركوزي دعمه له.

ويواجه ماكرون منافسة محتدمة من مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وسيساعد دعم ساركوزي لماكرون في جذب الناخبين الذين ساندوا المرشحة المحافظة فاليري بيكريس في الجولة الأولى من الانتخابات، لكنه قد يبعد ناخبي اليسار الذين سيرون في ذلك تأكيداً أن ماكرون يميني مثل ساركوزي. وقال ماكرون اليوم الأربعاء إنه مستعد لتشكيل تحالفات سياسية جديدة لمواصلة إصلاح فرنسا.