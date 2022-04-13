خلال اتصال هاتفي.. محمد بن زايد يطمئن على صحة ملك الأردن بعد العملية الجراحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله على صحته وهنأه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له.. متمنياً لجلالته الشفاء العاجل والعودة إلى وطنه في أقرب وقت لمواصلة مسيرة التنمية لأجل الأردن الشقيق وشعبه.



من جانبه عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتقديره لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاهه وتجاه الأردن وشعبه متمنياً لسموه دوام الصحة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن الثلاثاء، إجراء الملك عبدالله الثاني بن الحسين عملية جراحية ناجحة لعلاج انزلاق غضروفي في منطقة العمود الفقري الصدري.

وسيقضي الملك عبدالله الثاني فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، بناء على نصيحة الأطباء قبل عودته إلى المملكة.