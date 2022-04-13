شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة النواب": وزيرا المالية والتخطيط يلقيان الأحد البيان المالى وبيان الخطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يحضر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، لإلقاء البيان المالى الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023.

وأوضح سالم، أنه من المقرر أيضا أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، حضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لإلقاء بيان الخطة الخاص بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد أيضا أمام النواب.

وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه من المقرر أن تتم إحالة البيان المالى وبيان الخطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لدراستهما وإعداد تقريرها بشأنهما، موضحا أن اللجنة ستبدأ عقب ذلك في وضع جدول أعمال لبدء المناقشات، مؤكدا أن اللجنة ستكون فى حالة انعقاد مستمر من أجل الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023.