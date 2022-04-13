المملكة السعودية والكويت تؤكدان حقهما في استغلال ثروات حقل الدرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اتفقت السعودية والكويت بموجب مذكرة تفاهم موقعة في الكويت على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة.



وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اتفق وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما في الكويت على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، أكدت السعودية والكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس/آذار 2022.

وفي هذا الصدد، سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما لإيران لعقد هذه المفاوضات.

ويحوي حقل الدرة ما بين 10 تريليونات و11 تريليون قدم مكعبة من الغاز ونحو 300 مليون برميل من النفط.

وفي عام 2019، وقعت السعودية والكويت اتفاقا ومذكرة تفاهم بشأن تقسيم المنطقة المقسومة، التي تحوي حقولا نفطية يتم تشغيلها على نحو مشترك، بين الدولتين.

وتبلغ مساحة المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية حوالي 5700 كيلومتر مربع، ويبدأ خط تقسيمها من شمال مدينة الخفجي ويستمر بشكل مستقيم باتجاه الغرب.