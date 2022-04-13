واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن رجل حزب الله في غامبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يساعد في الوصول إلى رجل أعمال يعمل لحساب حزب الله، في غامبيا.



وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" لوزارة الخارجية الأمريكية، إن "محمد إبراهيم بزي، يستخدم الأعمال التجارية في غامبيا لكسب المال لصالح تنظيم حزب الله الإرهابي".

وأضاف "إذا كانت لديك معلومات حول هذا الموضوع، فقد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار".