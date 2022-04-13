في نيو مكسيكو... حرائق غابات تحرق منازل وتتسبب في عمليات إجلاء

13 أبريل , 2022
حرائق غابات تحرق منازل وتتسبب في عمليات إجلاء في نيو مكسيكو.
قال مسؤولون بقطاع الإطفاء إن حرائق غابات أججتها رياح تسببت في احتراق عدة منازل في رويدوسو بولاية نيو مكسيكو يوم الثلاثاء ودفعت لعمليات إجلاء في البلدة ذات الطبيعة الجبلية.
وأفاد مسؤولو غابة لينكولن الوطنية ومسؤولون محليون بأن الحريق انتشر بسرعة في مساحة 15 ألف فدان، إذ بلغت سرعة الرياح بسرعة 112 كيلومتر في الساعة، لتجتاح ألسنة اللهب المنطقة الجبلية التي تضم الكثير من المنازل.
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