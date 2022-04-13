شاهد.. موقف محرج لبايدن أمام العدسات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

هل اختبرت معنى أن تكون بمواجهة عدسات الكاميرات وأنت تلقي بتصريحات حول أحداث مفصلية، ثم تشعر بشيء غريب حط على أحد كتفيك؟



الأكيد أن الأمر سيكون طريفا وقد يطغى على التصريحات نفسها، وهذا ما يبدو أنه حدث للرئيس الأمريكي جو بايدن.

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو وصور تظهر سقوط شيء على سترة الرئيس الأمريكي خلال إدلائه بكلمة، الثلاثاء، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.

ويظهر في مقطع الفيديو لحظة سقوط شيء على الكتف اليسرى لبايدن خلال الخطاب الذي أدلى به من ولاية آيوا وتناول فيه تطورات الأوضاع في أوكرانيا وما تقوم به إدارته لمواجهة التضخم.

وبحسب المقاطع المتداولة، أدرك بايدن سقوط شيء على جانب سترته، ورمق السائل بنظرة جانبية صغيرة ولكنه أكمل تصريحاته محاولا ألا تبدو عليه أي علامات تأثر سواء سلبا أو إيجابا.

وفي تعليقات أشعلت مواقع التواصل، تساءل مغردون إن كانت الطيور "تفاعلت" على طريقتها مع تصريحات بايدن.

وفي كلمته، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا ارتكبت "إبادة جماعية" في أوكرانيا، معتبرا أنه "أصبح من الواضح أن (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يحاول فقط القضاء على فكرة أن تكون أوكرانيا".

وأضاف: "الأدلة تتزايد على ذلك، إنها مختلفة عما كانت عليه في الأسبوع الماضي".