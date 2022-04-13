وزارة الدفاع الأوكرانية: ليس لدينا معلومات عن استسلام جنود في ماريوبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ألف جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ أسابيع.



وأفادت الوزارة في بيان "في مدينة ماريوبول في منطقة مصنع إيليتش للتعدين قام 1026 عسكريا أوكرانيا من فوج البحرية الـ36 بتسليم أسلحتهم طوعا واستسلموا".

وقال المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف "نتيجة للتقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية ووحدات شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية، نزع 1026 عسكريا أوكرانيا من لواء مشاة البحرية الـ36 السلاح طوعا واستسلموا".

وأشار المتحدث إلى أن بين هؤلاء العسكريين الأوكرانيين 162 ضابطا و47 امرأة، مؤكدا أن 151 مصابا من هؤلاء تلقوا المساعدة الطبية الأولية في الموقع ثم نقلوا إلى مستشفى محلي للعلاج.

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنه ليس لديها معلومات عن استسلام جنود في ماريوبول.