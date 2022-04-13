3 وفيات و10 مصابين.. أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بقنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

حصل موقع "الخليج 365" على أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي "قنا- نجع حمادي" أمام مركز الوقف، شمال المحافظة، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة اليابانية بطريق نجع حمادي- قنا الصحراوي الغربي، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين جميعهم من مركز فرشوط.

وأسفر الحادث عن مصرع سعاد فخري كامل، 20 عامًا، وعلاء ياسر، 20 عامًا، واخرى مجهولة، وإصابة سمية عبدالراضي محمد، 20 عامًا، من فرشوط، اشتباه كسر بالزراع الأيمن واشتباه كسر بالجمجمة، وكريمة صبري محمد، 22 عامًا، فرشوط، وسعداوي منصور صادق، 19 عامًا، وأنور فؤاد توفيق، 35 عامًا، ومصطفى عبده محمود، 40 عامًا، ومنتصر محمود حمادي، 35 عامًا.

كما أصيبت سماح سعد أحمد، 32 عامًا، ومحمد أبوالوفا عثمان، 25 عامًا، ووالده أبوالوفا عثمان أبويوسف، 61 عامًا، جلال عبدالموجود جلال، 35 عامًا، وطالبة انتقلت الى مركز شرطة الوقف لاصابتها الخفيفة.

جرى نقل الضحايا عبر مرفق الإسعاف إلى المستشفيات، تحرر محضر بالحادثة أخطرت النيابة العامة.