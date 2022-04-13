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الحرب في أوكرانيا: واشنطن تستعد لإرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(بي بي سي):
تستعد إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، بحسب مسؤولين أمريكيين إلى توسيع نطاق الأسلحة التي توفرها لأوكرانيا.
وقدمت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب حتى الآن ما قيمته سبعة مليارات دولار من المساعدات العسكرية - بما في ذلك الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات التي لعبت دورا حاسما في الدفاع عن كييف.
لكن الأوكرانيين يطالبون بالمزيد من المعدات الثقيلة، مثل الطائرات والمدفعية.
ومن المقرر أن يعقد البنتاغون اجتماعا مع كبار مصنعي الأسلحة يوم الأربعاء لمناقشة المزيد من المساعدة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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