"بل ريقك".. مبادرة لإفطار الصائمين على الطرق بجنوب سيناء (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء العديد من المبادرات الشبابية خلال شهر رمضان الكريم، والتي تهدف إلى مشاركة الشباب في العمل المجتمعي التطوعي، إضافة إلى تنمية المعلومات لديهم.

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى إطلاق العديد من المبادرات، والمسابقات الثقافية ، والدينية، والدورات الرمضانية منذ بداية الشهر الكريم، بهدف استغلال طاقة الشباب، وتوجيهها للطريق الصحيح.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريح له اليوم الأربعاء، أنه جرى إطلاق مبادرة لإفطار الصائمين تحت شعار "بل ريقك" ويقوم الشباب خلالها بتوزيع العصائر، والتمور، على المسافرين بالطرق الدولية، والداخلية الرئيسية، وذلك على مستوى كافة مدن المحافظة.

وأضاف أنه جرى أيضا إطلاق مبادرة ثقافية تحت عنوان، "فكر واكسب"، وهذه المسابقة يجري إطلاقها خلال شهر رمضان المبارك للعام الثاني على التوالي بهدف اختبار المعلومات العامة للشباب.

وأكد أن مبادرة "فكر واكسب" تجري بشكل يومي، ويجوب أحد الشباب الشوراع ليسأل المواطنين من مختلف الأعمار أسئلة ثقافية عامة، بهدف اختبار المعلومات ، ويجري تقديم جوائز عينية فورية للفائزين.

وأكد أنه جرى إطلاق الدورات الرياضية الرمضانية، في كافة الألعاب الرياضية، وذلك مع الوضع في الاعتبار مشاركة العنصر النسائي في الألعاب الرياضية النسائية.