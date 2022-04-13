جنسيات المتوفين والمصابين في حادث الأتوبيس السياحي بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

لقى 10 أشخاص من بينهم 5 أجانب مصرعهم اليوم الأربعاء، وأصيب 14 آخرين كلهم أجانب في حادث تصادم بالكيلو 43 طريق أسوان أبو سمبل .

وأكد مصدر بمستشفى أسوان الجامعي، أن الأجانب الـ 5 المتوفين منهم 4 من فرنسا وواحد من بلجيكا والمصابين 8 منهم فرنسيين و6 بلجيكيين.

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة أجرة وأسفر الحادث عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 14 أخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.