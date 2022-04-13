زيلينسكي يسخر من “تصريح بوتين”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

سخر رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، من تأكيد روسيا على أن الحرب ضد بلاده تمضي على ما يرام، متسائلا كيف يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يكون قد أقر خطة تنطوي على عدد كبير من الوفيات من الروس؟

وكان بوتين قد قال، الثلاثاء، إن روسيا ستحقق كل أهدافها “النبيلة” وستواصل “في تناغم وهدوء” العملية الخاصة.

وقالت موسكو في أحدث إفاداتها في 25 آذار إن 1351 جنديا قتلوا منذ بدء الحملة، فيما تقول أوكرانيا إن العدد الحقيقي يقارب 20 ألفا.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة: “قيل في روسيا مرة أخرى إن ما تسمى عمليتهم الخاصة يبدو أنها تسير وفقا للخطة. لكن لأكون صريحا لا أحد في العالم يستوعب كيف يمكن لمثل هذه الخطة أن توضع من الأساس”.

وتابع: “كيف يمكن أن توضع خطة تنطوي على مقتل عشرات الآلاف من جنودهم فيما يزيد قليلا عن شهر من الحرب؟ من عساه أن يوافق على مثل هذه الخطة؟”

وسأل زيلينسكي كم عدد القتلى من الجنود الروس سيكون مقبولا لدى بوتن، وأعطى نطاقا يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.

وقال إن موسكو فقدت في 48 يوما منذ بدء الحرب عددا من الرجال يفوق ما فقدته على مدى 10 سنوات من الحرب في أفغانستان بين 1979 و1989.

وقال زيلينسكي إنه في الوقت الذي يسخر فيه البعض من الروس وإخفاقاتهم الميدانية وتقنيتهم المتواضعة، فإنهم ليسوا متعثرين على طول الخط.

وأضاف: “يجب أن نفهم أنه ليست كل الدبابات الروسية عالقة في الساحات.. وليس كل جنود العدو يفرون ببساطة من ساحة المعركة. وليسوا جميعهم من المجندين الذين لا يعرفون كيف يمسكون بالأسلحة بشكل صحيح”.

وأوضح: “هذا لا يعني أن علينا الخوف منهم. إنه يعني أنه يجب ألا نقلل من شأن إنجازات مقاتلينا وجيشنا”.