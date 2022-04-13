بايدن: ما يحصل في أوكرانيا إبادة جماعية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء للمرة الأولى مصطلح “الإبادة الجماعية” لتوصيف ما يحصل في أوكرانيا في ما يبدو اتّهاماً للجيش الروسي، الذي يواصل عمليته العسكرية في أوكرانيا.

وفي كلمة خصّصها لجهود التصدي للتضخمّ ألقاها في آيوا قال الرئيس الأميركي “ميزانيتكم العائلية، وقدرتكم على ملء خزانكم بالوقود، لا ينبغي أن يرتبط بشيء من هذا بإعلان ديكتاتور الحرب وارتكابه إبادة جماعية في الطرف الآخر من العالم”.

وعزى بايدن الارتفاع الإضافي المسجّل في نسبة التضخم والذي رفع أسعار الوقود في الولايات المتحدة بين فبراير ومارس بأكثر من 18 بالمئة، إلى العملية الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي إن “70 بالمئة من الارتفاع المسجّل في الأسعار في مارس مردّه رفع بوتين لأسعار الوقود”.

وفي الولايات المتحدة ارتفع التضخمّ في مارس إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981 مسجّلا 7,1 بالمئة على أساس سنوي، وفق مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الذي نشرته الثلاثاء وزارة العمل.