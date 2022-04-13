شكرا لقرائتكم خبر عن «روبرت كوخ»: انخفاض معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الأربعاء تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا، بعد ارتفاع طفيف أمس الثلاثاء.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 7ر1044، مقابل 2ر1087 أمس الثلاثاء. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 2ر1322، وقبل شهر 8ر.1526

وأضاف أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 176 ألفا و303 حالات إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 214 ألفا و975 حالة يوم الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 361 حالة، مقابل 340 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 23 مليونا و17 ألفا و79 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 19مليونا و179 ألفا و300 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 132 ألفا و378 شخصا.