انت الان تتابع خبر إحصائيات وأرقام تاريخية من مباراة بايرن ميونيخ وفياريال والان مع التفاصيل

وكان النادي الإسباني فاز في ذهاب ربع النهائي الأسبوع الماضي على ملعبه "لا سيراميكا" بنتيجة 1-0، وقد حمل الهدف توقيع الهولندي أرناوت دانجوما، قبل أن يفرض التعادل 1-1 على النادي البافاري إيابا مساء الثلاثاء.

وفي مباراة الثلاثاء، سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف بايرن في الدقيقة 52، قبل أن يعادل النيجيري صامويل تشوكويزي النتيجة في الدقيقة 88.

وينتظر فياريال في الدور نصف النهائي، الفائز من ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، ويملك ليفربول أغلبية الترشيحات للتأهل إلى المربع الذهبي، مع فوزه على بنفيكا ذهابا بنتيجة 1-3، في مباراة جمعت الفريقين بالعاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع الماضي.

وفيما يلي حقائق وأرقام من مباراة بايرن ميونيخ وفياريال في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم: -فشل بايرن ميونيخ، بطل أوروبا 6 مرات، في التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني تواليا، بعد أن توقفت مسيرته في النسخة الماضية عند نفس الدور على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

-كان الهدف الذي سجله البولندي روبرت ليفاندوفسكي في شباك فياريال مساء الثلاثاء، الثالث له في شباك الأندية الإسبانية هذا الموسم (2021-22) في دوري أبطال أوروبا، مع تسجيله هدفين في مرمى برشلونة بدور المجموعات.

-بهدفه الليلة، وصل ليفاندوفسكي إلى هدفه الـ13 هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ليتصدر قائمة هدافي البطولة، والـ86 في مشواره بالمسابقة، كما بلغ عتبة 52 هدفا في 48 مباراة خاضها رفقة بايرن بمختلف البطولات هذا الموسم.

-للمرة الأولى منذ 5 سنوات، تأهل فريقان إسبانيان إلى الدور نصف النهائي من دوري الأبطال، إذ بلغ فياريال وريال مدريد هذا الدور في النسخة الحالية، بينما تأهل لهذا الدور في نسخة 2016-17 كل من الريال وأتلتيكو مدريد.

-بلغ نادي فياريال الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد موسم 2005/2006، إذ خسر وقتها في المربع الذهبي أمام أرسنال ذهابا في لندن 1-0، وتعادل إيابا في إسبانيا 0-0.

-لم يخسر فياريال أيًا من مبارياته الـ13 في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي تحت قيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري (9 انتصارات، 4 تعادلات).

-بلغ إيمري الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مشواره كمدير فني.