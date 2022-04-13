مدرب المنتخب العراقي للناشئين ينتقد لاعب مانشستر يونايتد 'زيدان اقبال'

شنَّ مساعد مدرب منتخب العراق تحت سن 16 عاماً، سعد عبد الحميد، هجوماً على المواقع الإلكترونية، على خلفية مطالبتها بضرورة منح الفرصة الكاملة للاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت سن 21، زيدان إقبال، مع المنتخب الوطني.

وقال عبد الحميد في لقاء متلفز تابعته الخليج 365: "أستغرب من تدخل الجمهور والمواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، في مسألة المطالبة بإشراك هذا اللاعب أو ذلك.. فمثلاً زيدان إقبال يلعب آخر دقيقتين مع رديف مانشستر يونايتد، وهو لا يعترض هناك، فلماذا تضغط هذه المواقع من أجل أن يشارك أساسياً، هذا ليس من شأنكم.. هناك مدرب هو من يقرّر".

وأضاف: "عندما كنت لاعباً في المنتخبات الوطنية، لم أعترض يوماً على إشراكي في آخر الدقائق، وشاركت في العديد من المباريات كلاعب بديل في الدقائق الـ5 الأخيرة، فلماذا الإصرار على زيدان إقبال وعلي الحمادي وغيرهم، المنتخب مجموعة واحدة ولا فرق بين محلي ومغترب، لكن هناك من يسعى لتدمير الكرة العراقية ويفرق بين المدرب الأجنبي والمحلي".

وتسبب هذا التصريح من مساعد مدرب المنتخب العراقي لفئة الناشئين، بردود فعل سلبية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واستغرب الكثيرون منهم من قيام مدرب يعمل في منظومة اتحاد كرة القدم العراقي، بالإدلاء بتصريحات سلبية ومغلوطة عن موهبة عراقية في أحد أكبر الأندية العالمية، خاصة أن زيدان إقبال يعدُّ عنصراً مهماً في فريقه، ويشارك بصفة أساسية بجميع المباريات، إلى جانب نجم منتخب تونس حنبعل المجبري.