الولايات المتحدة تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية بـ 750 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولان أمريكيان مطلعان إن من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا بـ 750 مليون دولار.



وستمول المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي التي تسمح للرئيس الأمريكي بالإذن بنقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونغرس عند الطوارئ.

وقال أحد المسؤولين إن "القرارات النهائية لا تزال قيد الدراسة".

وأعلن البيت الأبيض منذ أيام تقديم أكثر من 1.7 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط).

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنه يريد مبادلة زعيم المعارضة الموالي لروسيا والحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيكتور ميدفيدشوك بأسرى حرب أوكرانيين.

وتنكر ميدفيدشوك في زي رسمي، لذلك يجب معاملته وفقاً لذلك، حسبما قال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو.

وأكد زيلينسكي "أقترح على الاتحاد الروسي استبدال فتاهم بأولادنا وبناتنا في الأسر الروسي".