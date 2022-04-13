الرئيس الاوكراني يريد مبادلة معارض موالٍ لبوتين بأسرى ببلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إنه يريد مبادلة زعيم المعارضة الموالي لروسيا والحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيكتور ميدفيدشوك بأسرى حرب أوكرانيين.



وتنكر ميدفيدشوك في زي رسمي، لذلك يجب معاملته وفقاً لذلك، حسبما قال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو.

وأكد زيلينسكي "أقترح على الاتحاد الروسي استبدال فتاهم بأولادنا وبناتنا في الأسر الروسي".

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 300 هدف جوي روسي منذ بداية الحرب في 24 فبراير (شباط) الماضي.

ونقلت صحيفة "كييف إندبندنت" عن القوات الجوية الأوكرانية "حتى 12 أبريل (نيسان)، كان تدمير طائرة عسكرية روسية من طراز سوخوي 25 من القوات الأوكرانية هو الهدف رقم 300 الذي يُسقط".

وأضافت "هذه هي التقديرات الإرشادية للجيش الأوكراني".