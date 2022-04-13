عاجل.. العراق يغلق مقار "الحركة المنحرفة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إغلاق مقار حركة دينية وصفتها بـ"المنحرفة" دون تسميتها، وذلك بعد احتجاجات على خلفية دعوات تضمنت إساءة للمراقد الدينية.



وفي بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية، قالت وزارة الداخلية إنها تتابع "بحرص ومسؤولية على تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي، الانفعالات الشعبية والتظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات على خلفية دعوات وخطب مشبوهة تسترت برداء الدين أطلقها نفر ضال ومنحرف وتخريبي".

وأضافت أن تلك الدعوات "تضمنت إساءات لعقائد ومشاعر المواطنين في منحى هدفه إثارة البغضاء بين صفوف أبناء شعبنا ولتحقيق أهداف خبيثة غادرها العراقيون إلى غير رجعة".

وأشارت إلى أن "تشكيلات وزارة الداخلية أغلقت وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزائهم العادل أمام القضاء".

ولفتت الداخلية إلى أن "أي ردود فعل فردية أو جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداء مرفوضاً على النظام والقانون ولا تخدم سوى اصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الأهلي".