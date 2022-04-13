كيف استقبل زيلينسكي تصريح بوتين عن الحرب بأوكرانيا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

سخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء من تأكيد موسكو أن الحرب ضد بلاده تمضي على ما يرام.



وتساءل كيف يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يكون أقر خطة تنطوي على عدد كبير من الوفيات من الروس.

كان بوتين قال، أمس الثلاثاء، إن روسيا ستحقق كل أهدافها "النبيلة" وستواصل "في تناغم وهدوء" ما عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وقالت موسكو في أحدث إفاداتها في 25 مارس/ آذار إن 1351 جنديا قتلوا منذ بدء الحملة، وتقول أوكرانيا إن العدد الحقيقي يقارب 20 ألفا.

وذكر زيلينسكي في كلمة مصورة "قيل في روسيا مرة أخرى إن ما تسمى 'عمليتهم الخاصة' يبدو أنها تسير وفقا للخطة، لكن لأكون صريحا لا أحد في العالم يستوعب كيف يمكن لمثل هذه الخطة أن توضع من الأساس.

وتساءل "كيف يمكن أن توضع خطة تنطوي على مقتل عشرات الآلاف من جنودهم في ما يزيد قليلا عن شهر من الحرب؟ من عساه أن يوافق على مثل هذه الخطة؟".

وسأل زيلينسكي كم عدد القتلى من الجنود الروس سيكون مقبولا لدى بوتين، وأعطى نطاقا يتراوح بين عشرات الآلاف ومئات الآلاف.

وتابع، أن موسكو فقدت في 48 يوما منذ بدء الحرب عددا من الرجال يفوق ما فقدته على مدى عشر سنوات من الحرب في أفغانستان بين 1979 و1989.

وأشار زيلينسكي إلى إنه في الوقت الذي يسخر فيه البعض من الروس، وإخفاقاتهم الميدانية وتقنيتهم المتواضعة، فإنهم ليسوا متعثرين على طول الخط.

وقال "يجب أن نفهم أنه ليست كل الدبابات الروسية عالقة في الساحات، وليس كل جنود العدو يفرون ببساطة من ساحة المعركة، وليسوا جميعهم من المجندين الذين لا يعرفون كيف يمسكون بالأسلحة بشكل صحيح، وهذا لا يعني أن علينا الخوف منهم، إنه يعني أنه يجب ألا نقلل من شأن إنجازات مقاتلينا وجيشنا".