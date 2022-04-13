القوات الجوية الأوكرانية تعلن تدمير 300 هدف جوي روسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية تدمير 300 هدف جوي روسي منذ بداية الحرب في 24 فبراير (شباط) الماضي.



ونقلت صحيفة "كييف إندبندنت" عن القوات الجوية الأوكرانية "حتى 12 أبريل (نيسان)، كان تدمير طائرة عسكرية روسية من طراز سوخوي 25 من القوات الأوكرانية هو الهدف رقم 300 الذي يُسقط".

وأضافت "هذه هي التقديرات الإرشادية للجيش الأوكراني".

قال مصدران مطلعان أمس الثلاثاء إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ستستضيف رؤساء أكبر ثماني شركات أمريكية لتصنيع السلاح اليوم الأربعاء لبحث طاقة هذه الشركات ومدى قدرتها على تلبية حاجات أوكرانيا من السلاح إذا استمرت الحرب مع روسيا عدة سنوات.

وقفز الطلب على السلاح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) مما دفع الولايات المتحدة وحلفائها إلى نقل الأسلحة إلى هذا البلد. وأبلغ المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، رويترز بأن من المتوقع أن يناقش الاجتماع إعادة تزويد أوكرانيا بالسلاح إضافة إلى التخطيط لحرب أطول.

وقال أحد المصدرين إن مكتب الاستحواذ والاستدامة التابع للبنتاغون، وهو مشتري السلاح لحساب وزارة الدفاع الأمريكية، سيستضيف اجتماعاً لمدة 90 دقيقة، ومن المتوقع أن تحضره كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع إن الأسلحة المفيدة أكثر هي الأنظمة الأصغر مثل صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات والتي ترسلها واشنطن والحلفاء إلى أوكرانيا بشكل شبه يومي.

وتنتج رايثيون تكنولوجيز ولوكهيد مارتن كورب معا صواريخ جافيلن بينما تنتج رايثيون صواريخ ستينجر. ومن بين شركات السلاح الكبرى الأخرى بوينغ ونورثروب جرومان وجنرال دايناميكس وإل3هاريس تكنولوجيز.