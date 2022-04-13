شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين.. ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات إلى 56 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون فلبينيون اليوم الأربعاء إن عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن أول عاصفة استوائية تضرب البلاد هذا العام بلغ 56 شخصا.

وقالت وكالة إدارة الكوارث في المدينة إنه تم انتشال 47 جثة من مدينة بايباي في إقليم ليتي على بعد 599 كيلومترا جنوب شرق مانيلا حيث لا يزال 27 شخصا في عداد المفقودين.

وأضافت أن شخصين قتلا أيضا في انهيارات أرضية في بلدة أبويوج القريبة بينما غرق سبعة أشخاص في فيضانات في أقاليم نيجروس أورينتال ودافاو أورينتال ودافاو دي أورو وسمر.

وقالت الوكالة ومسؤولون محليون إن نحو 200 شخص أصيبوا بجروح جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات بينما فقد شخص آخر في إقليم دافاو دي أورو.

وضربت العاصفة الاستوائية ميجي الساحل الشرقي للفلبين يوم الأحد ، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة. وقال مكتب الأرصاد الجوية إنها ضعفت منذ ذلك الحين إلى مستوى منخفض لكنها تتحرك ببطء لذلك لا تتوقف الأمطار.