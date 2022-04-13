انت الان تتابع خبر من ألذّ المأكولات العراقية... إليك كيفية تحضير كبة حامض شلغم! والان مع التفاصيل

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مقادير الكبة:كيلو لحمة ناعمة3 أكواب من الأرزّبصلة متوسطة الحجمملعقة صغيرة من الملحملعقة صغيرة الفلفل الابيضنصف كيلو لحمة مجرمشةبصلتان متوسطتا الحجم

 ربع كوب من الصنوبر

 ملعقة كبيرة من السمنة

 ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

 ملعقة صغيرة من الملح

مقادير الصلصة:

 جرزة مسلوقة

 حبتان من اللفت

 نصف كوب من الأرز

 ملعقة كبيرة من الطحين



ملعقتان كبيرتان من رب البندورةبصلة كبيرة الحجملتر ماءملعقة صغيرة من البهارات المشكلةملعقة صغيرة من الملح

الخطوات التي يجب اتباعها

 وضع الأرز في وعاء كبير وغمره بالماء الفاترة لـ6 ساعات تقريبًا

 تصفية الأرز من الماء جيدا

 إضافة اللحمة الناعمة والملح والفلفل الابيض الى الأرز

 تقطيع البصل الى قطع صغيرة وإضافتها الى الخليط

 طحن كل المكونات في ماكينة الكبة ثلاث مرات تقريبا الى ان تصبح عجينة متماسكة

 وضع البصلة المقطعة في مقلاة غير قابلة للالتساق وإضافة السمنة والملح وقلبهم الى ان تذبل البصلة

 إضافة اللحمة والفلفل الأسود الى البصل وتركهم على نار متوسطة وحرك اللحمة الى ان تنضج

 إضافة الصنوبر المقلي الى اللحمة وحركها جيدا

 تقسيم عجينة الكبة الى كرات

 مد الكرات براحة اليد ووضع القليل من الحشوة وغلقها

 قلي الكبة نصف استواء او شويها بالفرن نصف استواء

 تقطيع السلق الى قطع متوسطة الحجم

 تقطيع اللفت الى مكعبات كبيرة الحجم والبصل الى شرائح

- في وعاء متوسط إضافة الأرز وغمره بالماء الدافئ لمدة ساعة تقريبا

 وضع القليل من الزيت والملح والبصل الشرائح على نار متوسطة الى ان يذبل البصل قليلا

 إضافة السلق على دفعات وقلبه جيدا وتركه بضع دقائق

 إضافة الماء والبهارات واللفت ورب البندورة وتركهم على نار متوسطة لمدة 20 دقيقة الى ان ينضج اللفت

 تصفية الأرز وتكسيره بالأيدي قليلا وإضافته الى الصلصة

 وضع كمية من الطحين والقليل من الماء في كوب وإضافتها الى خليط الصلصة والاستمرار بالتحريك الى ان يصبح كثيفا

 إضافة حبات الكبة وترك الخليط على نار هادئة لمدة ربع ساعة تقريبا

وبعد التاكد من ان كبة الحامض قد نضجت نسكبها بوعاء كبير وتصبح جاهزة للتقديم.

