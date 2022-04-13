النزاهة: استرداد أكثر من ثلاثة مليارات دينار من شركة نفطية اجنبية في واسط

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، أنَّ إجراءاتها أسهمت باسترداد مبالغ الغرامات المُترتِّبة بذمَّة إحدى الشركات النفطيَّة الأجنبيَّة العاملة في محافظة واسط، مُبيّنةً أنه تمَّ بناءً على تلك الإجراءات استرداد أكثر من ثلاثة ملياراتٍ ونصف المليار دينار إلى خزينة الدولة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان ورد لـ الخليج 365 إلى "وجود مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى شركة نفط الوسط – حقل الأحدب النفطي، بخصوص تأجير وتشغيل مضخَّاتٍ غاطسةٍ"، مُوضحةً "عدم استيفاء مبالغ غراماتٍ مستحقة الدفع من قبل الجانب الصينيِّ المُشغِّـل للحقل لغاية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة من قبل مكتب تحقيق واسط التابع للهيئة".



وأضافت الدائرة إنه "بناءً على الإجراءات المُتَّخذة من قبل هيئة النزاهة في الدعوى الجزائيَّة، وما سبقها من إجراءاتٍ في مرحلة الإخبار، قامت شركة نفط الوسط باستقطاع مبالغ الغرامات من المشغل الصيني لحقل الأحدب"، لافتةً إلى أنَّ "مجموع المبالغ المُستردَّة إلى خزينة الدولة بلغ (3,558,000,000) مليارات دينارٍ".

