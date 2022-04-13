- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيري يؤكد أن بوتين لا يستطيع التحكم في طاقة الرياح والشمس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
قال المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، إن الصراع في أوكرانيا يثبت أنها اللحظة المناسبة للتحول إلى الطاقة النظيفة، التي تحقق للبلدان استقلالاً في قطاع الطاقة.
وتحدث كيري في مؤتمر بجزيرة بالاو في المحيط الهادي، والتي لا يزيد عدد سكانها على 18 ألفاً، حيث حث الدول على زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وقال كيري في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر: "الآن هو الوقت المناسب لتسريع الانتقال إلى مستقبل طاقة نظيفة واستقلالية، لا يستطيع الرئيس بوتين التحكم في طاقة الرياح، أو الشمس".
وافتتح المؤتمر يوم الأربعاء في بالاو، لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه الدول التي تواجه تغير المناخ، بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر.