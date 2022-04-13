التعرف على هوية مهاجم مترو أنفاق بروكلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حددت شرطة نيويورك هوية منفذ الهجوم بإطلاق النار أمس الثلاثاء في مترو أنفاق بروكلين.



وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الشرطة قالت إنه يدعى فرانك جيمس، 62 عاماً، وسبق أن نشر تهديدات "غريبة" عبر يوتيوب.

وأسفر الهجوم عن إصابة 29 شخصاً على الأقل.

وقال مسؤولون في شرطة نيويورك في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن دافع إطلاق النار مجهول، وأضافوا أنهم "لا يستبعدون أي شيء".

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدرين بقوة إنفاذ القانون أنه تم العثور على مسدس في محطة مترو أنفاق تم فيها إطلاق النار على 10 أشخاص خلال ساعة الذروة الصباحية في بروكلين الثلاثاء.

وقال مسؤولون بدائرة شرطة نيويورك في مؤتمر صحفي في وقت سابق من اليوم أنه ليس هناك دافع معروف لإطلاق النار. وأضافوا أنهم "لا يستبعدون أي شيء" فيما يتعلق بالتحقيق.

وتجري حالياَ عملية مطاردة لرجل مسلح تم وصفه بأنه يرتدي قناع غاز وسترة عمال بناء برتقالية اللون.

وتم العثور على أربعة ضحايا على الأقل في محطة مترو ستريت السادسة والثلاثين في سانست بارك ومصاب آخر في محطة ستريت الخامسة والعشرين في جرينوود هايتس قبل الساعة 08.30 صباحاَ مباشرة (بالتوقيت المحلي).

ولم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار تم داخل القطار أم في المحطات.

ويحتمل أن يكون تم استخدام جهاز يطلق الدخان خلال إطلاق النار.