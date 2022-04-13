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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الموالية لروسيا تكثف القتال في شرق أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022
متابعات_الخليج 365
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية إن المنطقة التي تدعمها روسيا ستكثف معركتها ضد القوات الأوكرانية.
ونقلت الوكالة عن دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت نفسها، قوله "الآن سيتم تكثيف العملية".
وأضاف بوشلين "كلما تأخرنا أكثر، زادت معاناة السكان المدنيين... لقد حددنا المناطق التي يجب تسريع خطوات معينة فيها".