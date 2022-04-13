اخبار العالم

القوات الموالية لروسيا تكثف القتال في شرق أوكرانيا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الموالية لروسيا تكثف القتال في شرق أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية  إن المنطقة التي تدعمها روسيا ستكثف معركتها ضد القوات الأوكرانية.

 

ونقلت الوكالة عن دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت نفسها، قوله "الآن سيتم تكثيف العملية".

 

وأضاف بوشلين "كلما تأخرنا أكثر، زادت معاناة السكان المدنيين... لقد حددنا المناطق التي يجب تسريع خطوات معينة فيها".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا