القوات الموالية لروسيا تكثف القتال في شرق أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية إن المنطقة التي تدعمها روسيا ستكثف معركتها ضد القوات الأوكرانية.



ونقلت الوكالة عن دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية التي أعلنت نفسها، قوله "الآن سيتم تكثيف العملية".

وأضاف بوشلين "كلما تأخرنا أكثر، زادت معاناة السكان المدنيين... لقد حددنا المناطق التي يجب تسريع خطوات معينة فيها".