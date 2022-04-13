بسبب الهجمات الأخيرة.. إيران تسحب دبلوماسييها من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قررت إيران سحب دبلوماسييها من أفغانستان بعد سلسلة من الاحتجاجات التي كانت عنيفة في بعض الأحيان عند منشآت إيرانية في أفغانستان، حسبما أفاد تقرير لوكالة الأنباء الإيرانية (اسنا).



وقد تصاعدت التوترات بعد تعرض ثلاثة من رجال الدين الإيرانيين لهجوم بسكين شنه رجل أفغاني يوم 5 أبريل (نيسان) في مدينة مشهد شمال شرق إيران، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم.

وبعد فترة وجيزة، ظهر مقطع فيديو يظهر تعرض لاجئين أفغان لمعاملة سيئة في إيران. ويبدو أن هذا قد أثار هجمات استهدفت مواقع دبلوماسية إيرانية. فقد تم إضرام النار في بوابة قنصلية في هرات. كما كانت هناك احتجاجات في خوست وكابول، حيث أحرق المتظاهرون الأعلام الإيرانية.

واستدعت إيران السفير الأفغاني اليوم الثلاثاء للمطالبة بملاحقة المسؤولين عن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية ولدفع كابول للموافقة على توفير عناصر أمن كافية.

ولم تتضح بعد دوافع هجوم مشهد. وتردد أن المهاجم لديه ستة شركاء.