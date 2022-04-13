مسؤول في ماريوبول: مقتل 21 ألف مدني منذ الغزو الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس بلدية مدينة ماريوبول الأوكرانية الثلاثاء، إن أحدث تقدير يشير إلى مقتل حوالي 21 ألف مدني من سكان المدينة الساحلية منذ بدء الغزو الروسي.



وفي تصريحات نقلها التلفزيون، قال فاديم بويتشينكو إنه كان من الصعب إحصاء العدد الدقيق للضحايا نظرًا لبدء القتال في الشوارع.

وكان قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تفتقر إلى الأسلحة اللازمة لتحرير مدينة ماريوبول الساحلية التي توشك القوات الروسية على احتلالها.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو: "إذا حصلنا على طائرات وعربات مدرعة ثقيلة كافية ومدفعية ضرورية سنكون قادرين على ذلك".

وتابع: "متأكد أننا سنحصل على كل ما نحتاجه تقريبًا، ولكن دون إضاعة الوقت، أرواح الأوكرانيين تزهق".

وقال الزعيم الانفصالي في دونيتسك دينيس بوشلين في وقت سابق: إن ميناء ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا سقط في أيدي الروس، في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية.

ويقاتل الانفصاليون منذ أسابيع بدعم من الجيش الروسي للاستيلاء على ماريوبول التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية لموقعها على بحر آزوف.

ويراقب خبراء عسكريون غربيون القوات الروسية، وهي تكتسب أرضًا في حرب المدن.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، إن الاتصال بالقوات التي تدافع عن ماريوبول ضد القوات الروسية لم ينقطع.