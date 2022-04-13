مرشحة الرئاسة الفرنسية " مارين لوبان" تعارض فرض حظر على واردات الغاز الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت مرشحة الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، عن رفضها لفرض عقوبات على روسيا من شأنها رفع تكاليف الطاقة في بلادها.



وفي تصريحات لمحطة "فرانس إنتر"، قالت مرشحة التيار اليميني المتطرف الثلاثاء:" لا أريد أن يكون الفرنسيون هم من يعانون بكل قوة من نتائج قرارات تهدف إلى إنهاء واردات النفط أو الغاز".

وأضافت لوبان أنها تعرف ما يعنيه فرض حظر على الغاز أو النفط بالنسبة لتكاليف الطاقة عند الفرنسيين " وأنا هنا من أجل الدفاع عن الفرنسيين".

يشار إلى وجود جدل في النقاش الدائر داخل الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر محتمل على استيراد الغاز والنفط من روسيا على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكدت لوبان، 53 عاماً، أنها تعارض فقط العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة وأنها تؤيد كل التدابير العقابية الأخرى على روسيا.

كانت لوبان واجهت اتهامات قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بالتقارب المفرط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت لوبان أعلنت في بدايات الشهر الجاري أن من الممكن أن تصبح روسيا مرة أخرى شريكا للغرب بعد انتهاء الغرب.

وتخوض لوبان في الرابع والعشرين من الشهر الجاري جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.