كييف تعلن توقيف سياسي أوكراني حليف لبوتين.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأوكرانية أمس الثلاثاء توقيف النائب الأوكراني ورجل الأعمال فيكتور ميدفيدشوك المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمتواري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، في "عملية خاصة".



وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر قناته على تطبيق تلغرام "عملية خاصة نُفّذت بفضل +اس.بي.يو+ (جهاز الأمن الأوكراني). برافو!"، وأكد لاحقاً الجهاز توقيف ميدفيدشوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية إلى أن فُقد أثره بعد أيام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف: "رأيت ميدفيدتشوك. لا أستطيع أن أقول أي شيء إلى أي مدى يكون هذا صحيحاً، لأنه سيكون من الخطأ قول شيء ما… هناك الكثير من الرسائل المزيفة، لذلك عليك التحقق من كل شيء".