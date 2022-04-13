عاجل.. مالي توقف 3 أوروبيين للاشتباه بتورطهم في الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش المالي توقيف خلال عمليات نفّذها ضدّ إرهابيين في وسط البلاد، ثلاثة أوروبيين للاشتباه بتورطهم بـ"الإرهاب".



وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان إنّ "مفرزة القوات المسلّحة المالية في ديابالي أوقفت في 10 أبريل/ نيسان 2022 خمسة مشتبه بهم بينهم ثلاثة مواطنين أوروبيين".

ولم يحدّد البيان هويات هؤلاء "المشتبه بهم" الأوروبيين ولا جنسياتهم.

وتقع ديابالي على بُعد 300 كيلومتر شمال غرب العاصمة باماكو.

ومالي التي يحكمها مجلس عسكري منذ أغسطس/ آب 2020 تشهد منذ 2012 حركات تمرد استقلالية وهجمات إرهابية.