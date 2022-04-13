شرطة نيويورك: المشتبه به في حادث بروكلين يُدعى فرانك جيمس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شرطة نيويورك هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار في محطة مترو الأنفاق ببروكلين، فيما انخرطت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب في التحقيقات.



وقالت في إعلان جديد إن المشتبه به يدعى فرانك جيمس، فيما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب منخرطة في التحقيق ما يبقي فرضية العمل الإرهابي قائمة.

وكانت شرطة المدينة قد رصدت مكافأة مالية يقيمة 50 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن هوية المشتبه.

والثلاثاء أصيب 16 شخصا في هجوم مسلح في وقت ذروة داخل محطة مترو في جادة سانسيت بارك في بروكلين بمدينة نيويورك.

وأوضحت شرطة نيويورك أن عناصرها حددت موقع شاحنة يعتقد أنها مرتبطة بالمشتبه به في حادث إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الدوافع وراء عملية إطلاق النار في محطة مترو الأنفاق ببروكلين لا تزال مجهولة.