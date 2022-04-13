بقرية "عدن".. محافظ الوادي الجديد يقود حصادة القمح بباريس

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

قاد اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حصادة القمح بأحد حقول القمح بقرية "عدن" التابعة لمركز باريس.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد، الثلاثاء، لمتابعة أعمال حصاد وتوريد القمح بمراكز المحافظة الخمسة وقراها، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس عادل مراد رئيس المركز والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

وخلال لقائه المزارعين أكّد المحافظ، جاهزية الصوامع لاستقبال أقماح الموسم الجديد، موجّهًا بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود مشكلات تواجه المزارعين، وتقديم الدعم وتيسير الإجراءات لبدء عملية توريد المحصول، مُشيرًا لاستلام المزارعين كافة مستحقاتهم المالية عقب إنهاء عملية التوريد، موضحًا أن المحافظة قد أعلنت عن مكافآت تحفيزية للمزارعين الملتزمين بتوريد المحصول، تماشيًا مع توجه الدولة للحفاظ على محصول القمح الإستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن.

كما كانت قد وردت محافظة الوادي الجديد، 2767.970 طن قمح لصوامع داخل وخارج المحافظة منذ بدء موسم الحصاد في 5 أبريل الجاري.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الثلاثاء، إنه جرى توريد 15 طن إلى صومعة الخارجة، وتوريد 2272 طن إلى صومعة شرق العوينات، ليصل إجمالي ما جرى توريده من أقماح داخل المحافظة بواقع 2287.940 طن، وتوريد 480 طن قمح إلى الصوامع خارج المحافظة، ليصبح إجمالي ما جرى توريده داخل وخارج المحافظة 2767.970 طن قمح.

وأوضح المرسي، استلام محصول القمح من المزارعين بالجمعيات الزراعية التعاونية، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح بحد أدنى 12 أردبا للفدان، وتسيير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى.

وأشار إلى حصاد نحو 9000 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى المحافظة تقدر بـ 342 ألف فدان مزروعة بالقمح بمناطق شرق العوينات والخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط، ومن المستهدف توريد ما يقرب من 925 ألف طن قمح هذا الموسم.