بايدن يتحدث عن "إبادة جماعية" في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "إبادة جماعية" في أوكرانيا فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة للجنود الروس هناك.

وردا على سؤال حول سبب استخدامه مصطلح إبادة جماعية، قال بايدن للصحفيين في ولاية أيوا الأمريكية الثلاثاء: "نعم، لقد وصفتها بأنها إبادة جماعية. لقد أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن بوتين يحاول فقط محو فكرة أن تكون أوكرانيًا أو أن تكون قادرا على ذلك".

وتحدث بايدن عن "الأشياء الرهيبة حرفيا التي فعلها الروس في أوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بكلمات بايدن، ووصفها بأنها "كلمات حقيقية لزعيم حقيقي".

وأضاف: "تسمية الأشياء بمسمياتها أمر ضروري للوقوف في وجه الشر. نحن ممتنون للمساعدة الأمريكية المقدمة حتى الآن ونحن بحاجة ماسة إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة لمنع المزيد من الفظائع الروسية".