دماء على القضبان..العناية الإلهية تنقذ طفلين من الموت أسفل قطار بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

مشهد مأساوي شهدته مدينة دسوق في كفر الشيخ، الثلاثاء، عندما صدم قطار طفلين شقيقين أثناء مروره، ولحظة غلق حواجز مزلقان السكة الحديد أمام نقابة التطبيقيين، ما أدى إلى إصابتهما وسط صراخ الناس، وصيحات الرجال المطالبة بإنقاذهما سريعًا.

في تمام الخامسة والنصف قبل موعد الإفطار، كانت "أماني.ع.ا"، ذات الـ 15 عامًا، طالبة، متوجهة إلى منزلها، ورفقتها شقيقها "أدهم"، الذي لا يتعدى عمره 7 أعوام، بعد الأنتهاء من تلقيهما أحد الدروس الخصوصية، وعند وصولهما سويًا إلى مزلقان السكة الحديد أمام نقابة التطبيقيين أو فيما يعرف بين أوساط أبناء مدينة دسوق بمزلقان "كوبري البدالة"، ومن هنا بدأ الحادث المأساوي.

ووفق محضر الشرطة كان المزلقان مغلقًا بحواجزه، وسيارات، ومركبات، ودراجات، ومواطنين يقفون في الجانبين انتظارًا لمرور القطار القائم من رصيف محطة قطار دسوق، متجهًا إلى محطة قلين، وعند مروره بالمزلقان تصادف مرور الطفلين الشقيقين "أماني وأدهم".

نظرة واحدة من الشقيقة الكبرى عندما مر القطار فقررت العودة للخلف خطوة واحدة مبتعدة عن مواجهة القطار فسقطت على الأرض فأصيبت بجرح في وجهها، ومع لحظات ابتعاد الشقيقة شاء القدر أن يبتعد شقيقها الأصغر بمسافة صغيرة عنه عندما أمسكت به لتبعده عن مواجهة القطار حتى لا يصطدم به.

وبالرغم من محاولات شقيقته لكنه تعرض لاصابة ببتر بكف القدم الأيمن عندما أمتدت قدمه اليمنى ناحية قضيب القطار لكن المشهد كما صوره الأهالي، وشهود العيان بأن العناية الإلهية أنقذتهما من الموت أسفل القطار، فيما تجمع الأهالي حول الطفلين الذين سالت دمائهما على القضبان، وحرى نقلهما إلى مستشفى دسوق العام.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، يفيد بتلقي القسم بلاغًا من أهالي يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفلين بمزلقان السكة الحديد الكائن أمام نقابة التطبقيين، ما أدى إلى إصابتهما.

انتقل الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، رفقة الرائد مصطفى مالك، نائب مأمور القسم، والنقيب أشرف عبدالحكم، معاون المباحث، وتبين وفق رواية الأهالي أنه أثناء محاولتهما عبور شريط السكة الحديد تصادف مرور القطارالقائم من محطة دسوق، والمتجه إلى محطة قطار قلين صدمهما محدثًا بهما الإصابات التي لحقت بهما.

حُرر بذلك المحضر رقم 64 لسنة 2022 أحوال قسم شرطة دسوق، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.