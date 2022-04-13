بعد بحث دام 37 يوما.. العثور على جثة طفل غرق في نيل بني سويف-(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية كفر جمعة التابعة لمركز ببا جنوبي بني سويف على جثة طفل غرق في مياه النيل أمام مركز الفشن منذ أكثر من شهر.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بعثور أهالي قرية كفر جمعة على جثة طفل طافية في مياه النيل.

انتقل قوات الإنقاذ النهري واستطاعوا بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أشرف عليها العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، أنه جثمان طفل يدعى "كريم قرني محمد"، 15 عامًا، مقيم حي السكاكرية بمدينة الفشن، والذي تعرض للغرق في الثامن من مارس الماضي أثناء استحمامه في مياه النيل، عقب التقاطه صور سيلفي له برفقة أصدقائه عقب عودته من درس خصوصي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.